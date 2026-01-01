Спектакль «Пушкинский дом» по Андрею Битову

В Санкт-Петербургском театре «Мастерская» состоится показ спектакля, основанного на романе Андрея Битова «Пушкинский дом». Это произведение, которое называют романом-музеем и классикой постмодернизма, обретет новую жизнь на сцене.

Мультижанровый подход

Спектакль состоит из пяти фрагментов, каждый из которых поставлен различными режиссёрами — выпускниками мастерской Г.М. Козлова. Каждый из них интерпретирует значимые аспекты романа в своей уникальной эстетике и жанре. В центре истории находится детективное расследование о смерти Льва Одоевцева, наследника почетной фамилии и потомственного филолога, что придаёт сюжету дополнительную интригу.

Центральные персонажи

Интересно, что центрального героя, Льва Одоевцева, будут играть пять разных актёров. Таким образом, на сцене создается полифонический спектакль, отражающий многообразие литературного текста. Проводником по всем событиям станет Экскурсовод (Ксения Морозова) — персонаж, который выполняет функционал сноски, подчеркивающей многослойность романа.

Смысл и структура

Основная тема спектакля — это не только детективная линия, но и размышления о человеческой ответственности и личностном становлении. Спектакль обращает внимание на то, как Лёва, проходя через предательство и трусость, преобразуется и становится художником. Сопровождающий его персонаж, Автор (Максим Фомин), также играет ключевую роль, ведя зрителей сквозь текст и его культурные слои.

«Пушкинский дом» — это не просто спектакль, это сложная матрёшка, в которой пересекаются исторический контекст, судьбы героев и философские размышления автора. Художественный руководитель постановки Григорий Козлов находит в этой истории свою уникальную оптику, делая акцент на важном вопросе о человеческой ответственности.