Спектакль Путь Раскольникова

Путешествие по следам Раскольникова. Иммерсивный театральный проект Игоря Ларина

Приглашаем вас на уникальную постановку известного романа Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Проект «Путь Раскольникова» погружает зрителей в мир Петербурга, исследуя темы человеческого и сверхчеловеческого, бунта и покаяния.

Структура спектакля

Спектакль состоит из двух частей:

Вы окажетесь в роли участников событий, следуя за артистами театра «Монплезир». Прогулка пройдет от Сенной площади до театра на Большой Подьяческой, д. 14. Это позволит вам почувствовать всю атмосферу Петербурга Достоевского. Продолжительность экскурсии – 50 минут.

В театре «Монплезир» зрители станут свидетелями развязки и окончания истории Родиона Раскольникова. Продолжительность спектакля – 1 час 45 минут, без антракта.

Первая часть: Уличная театрализованная прогулка.

Уличная театрализованная прогулка. Вторая часть: Драматический спектакль.

Общая информация

Общая продолжительность мероприятия составит 2 часа 45 минут. Не упустите возможность окунуться в мир классики и пережить историю, полную страстей и противоречий, вместе с нами!

Сбор зрителей в 18:45 по адресу: Сенная площадь, д. 13.