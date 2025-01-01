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Путь Раскольникова
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Спектакль Путь Раскольникова

Постановка
Сенная площадь, 13 16+
Режиссер Игорь Ларин
Продолжительность 2 часа 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Путешествие по следам Раскольникова. Иммерсивный театральный проект Игоря Ларина

Приглашаем вас на уникальную постановку известного романа Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Проект «Путь Раскольникова» погружает зрителей в мир Петербурга, исследуя темы человеческого и сверхчеловеческого, бунта и покаяния.

Структура спектакля

Спектакль состоит из двух частей:

Вы окажетесь в роли участников событий, следуя за артистами театра «Монплезир». Прогулка пройдет от Сенной площади до театра на Большой Подьяческой, д. 14. Это позволит вам почувствовать всю атмосферу Петербурга Достоевского. Продолжительность экскурсии – 50 минут.

В театре «Монплезир» зрители станут свидетелями развязки и окончания истории Родиона Раскольникова. Продолжительность спектакля – 1 час 45 минут, без антракта.

  • Первая часть: Уличная театрализованная прогулка.
  • Вторая часть: Драматический спектакль.

Общая информация

Общая продолжительность мероприятия составит 2 часа 45 минут. Не упустите возможность окунуться в мир классики и пережить историю, полную страстей и противоречий, вместе с нами!

Сбор зрителей в 18:45 по адресу: Сенная площадь, д. 13.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Санкт-Петербург, 24 июля
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19:00 от 2000 ₽
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