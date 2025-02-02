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Киноафиша События Премьера «Пигмалиона» в театре «Балтийский дом»

Премьера «Пигмалиона» в театре «Балтийский дом»

2 февраля 2025 08:00 Проверено редакцией
Премьера «Пигмалиона» в театре «Балтийский дом»

14 и 15 февраля в театре «Балтийский дом» состоится премьера спектакля по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион», поставленная режиссёром Натальей Индейкиной.

Работа Натальи Индейкиной в сотрудничестве с художником Еленой Вершининой уже известно зрителям по работе над спектаклем «Пиковая дама», который был оформлен в чёрно-белой эстетике с элементами марионеточной хореографии.

В этой постановке, как и в других историях о преображении героинь, «Пигмалион» отражает классическую тему превращения обычной девушки в настоящую даму, напоминающую такие сказки, как «Золушка» или фильм «Красотка». Однако спектакль Индейкиной фокусируется не на внешних преобразованиях, а на внутренних изменениях персонажей.

Как отмечает сама режиссёр, фраза, произнесённая Хиггинсом, «Наш век – это век выскочек», становится важным лейтмотивом постановки. В этом контексте выскочки представляют собой людей с невероятной энергией, которые меняют мир, несмотря на сопротивление устоявшихся норм. Спектакль ставит вопрос: что важнее – социальный статус или истинная ценность личности, которая не определяется манерами произношения?

В роли Генри Хиггинса – актёр Константин Анисимов, Элизу Дулиттл сыграет Виктория Зайцева, а роль её отца, Альфреда, исполнит Анатолий Дубанов.

Илья Голубев
Илья Голубев
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