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Пиано гала. Листомания 1.0. Трансцендентные этюды и Венгерские рапсодии
Киноафиша Пиано гала. Листомания 1.0. Трансцендентные этюды и Венгерские рапсодии

Пиано гала. Листомания 1.0. Трансцендентные этюды и Венгерские рапсодии

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт «Листомания 1.0»: Виртуозность Ференца Листа

Концерт «Листомания 1.0. Трансцендентные этюды и Венгерские рапсодии» откроет трилогию, посвящённую творчеству Ференца Листа — одного из самых ярких пианистов и композиторов XIX века. Это событие обещает стать незабываемым для всех любителей классической музыки.

Легенда Листа и его влияние на музыку

Термин «листомания» был введён писателем Генрихом Гейне, который описывал потрясающее поклонение публики к Листу. Его концерты вызывали настоящий ажиотаж: зрители восхищались не только виртуозностью музыканта, но и его сценической харизмой, свободой исполнения, а также уникальной манерой игры на рояле, которая в то время была необычной.

Программа вечера

На концерте зрителей ждёт настоящий фейерверк виртуозности. Будут исполнены трансцендентные этюды, венгерские рапсодии и знаменитые фортепианные парафразы Ференца Листа. Исполнителями станут два выдающихся интерпретатора его музыки, которые порадуют публику своим мастерством.

Не упустите возможность насладиться настоящим искусством и погрузиться в мир музыки, который сформировал эпоху романтизма. Это мероприятие станет отличным подарком для ценителей классической музыки и просто любителей хорошего звучания.

Купить билет на концерт Пиано гала. Листомания 1.0. Трансцендентные этюды и Венгерские рапсодии

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