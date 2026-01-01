Оповещения от Киноафиши
О концерте

Большой концерт в вашем городе

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! Вас ждут все громкие хиты, которые не только закрепились в чартах, но и стали любимыми для сотен тысяч слушателей. В этом концерте прозвучат такие популярные треки, как «Ты и Я», «Вороны», «Мир на двоих», «Зачарованная» и «Уйду».

Каждое из этих произведений уже стало неотъемлемой частью музыкального ландшафта. Их можно услышать не только в машинах и наушниках, но и на многих вечеринках. Это будет ночь, наполненная атмосферой и эмоциями, где каждый сможет повторять тексты песен и актуализировать свои музыкальные предпочтения.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события и насладиться живым исполнением любимых хитов!

Октябрь
11 октября воскресенье
20:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 1200 ₽
Март
Апрель
Май
Июль
Октябрь
21 марта суббота
20:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 2200 ₽
24 марта вторник
20:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
от 2500 ₽
27 марта пятница
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 2200 ₽
29 марта воскресенье
19:00
Галактика развлечений Челябинск, Комсомольский просп., 16
от 1800 ₽
30 марта понедельник
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 1800 ₽
3 апреля пятница
20:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
от 1800 ₽
20 апреля понедельник
20:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 2000 ₽
21 апреля вторник
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2000 ₽
23 апреля четверг
20:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 1800 ₽
8 мая пятница
19:00
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
от 2000 ₽
9 мая суббота
20:00
Кроп-арена Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
20:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 2000 ₽
10 мая воскресенье
19:00
Кроп Arena Волгоград, Краснознаменская, 3а, парк «Раздолье»
от 2000 ₽
15 мая пятница
20:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
от 2000 ₽
26 июля воскресенье
20:00
Зеленый театр Сочи, Егорова, 1, парк «Ривьера»
от 1500 ₽
25 октября воскресенье
20:00
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
от 1200 ₽

