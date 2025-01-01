Меню
Концерт группы ЛЁДЪ: магия современного фолка

В современном отечественном фолке группа ЛЁДЪ занимает особое место благодаря своему богатому художественному миру. Эта группа не просто пересказывает истории — она создает их, погружая слушателя в уникальную атмосферу.

Группа ЛЁДЪ не заигрывает со слушателем, а сразу по-фракийски берет его в плен. Их музыка вдыхает жизнь в старинные традиции, сочетая древние барабаны с искусной мелодической живописью и литым слогом. Это делает каждое выступление поистине незабываемым.

Интересные факты о группе

Группа ЛЁДЪ известна своими живыми выступлениями, которые не оставляют равнодушными зрителей. Их музыка исследует исторические и культурные корни, смешивая элементы фолка с современными музыкальными течениями, создавая уникальный звуковой ландшафт.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия. Приходите на концерт и ощутите магию, которую дарит группа ЛЁДЪ!

Расписание

В других городах

Екатеринбург, 3 ноября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1500 ₽
Челябинск, 4 ноября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1500 ₽
Уфа, 6 ноября
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
19:00 от 1500 ₽
Самара, 7 ноября
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
19:00 от 1500 ₽
Нижний Новгород, 9 ноября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
19:00 от 2600 ₽
Казань, 15 ноября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
19:00 от 1500 ₽
Красноярск, 4 декабря
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
19:00 от 1500 ₽
Новосибирск, 6 декабря
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1500 ₽
Омск, 7 декабря
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
19:00 от 1500 ₽

