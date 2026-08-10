Концерт группы «Лесоповал»

Приглашаем вас на уникальный концерт группы «Лесоповал» — легенды русского шансона, которая обретает новые высоты на сцене. С момента своего основания в 1990 году музыкальный коллектив олицетворяет глубокие чувства и переживания, которые находит каждый слушатель.

Звучание группы

«Лесоповал» славится своими проникновенными текстами и мелодиями, которые переплетаются с аккомпанементом гитары, аккордеона и барабанов. За время своего существования группа выпустила более 21 альбома, оставив неизгладимый след в сердце каждого ценителя музыки.

Лидеры и творцы

Создателем и душой группы является Сергей Коржуков, который не только поет, но и композитирует музыку. Под его руководством коллектив записал более 60 песен, каждая из которых рассказывает свою историю.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт группы «Лесоповал» — это больше, чем просто музыка. Это возможность ощутить атмосферу, наполненную самобытностью и эмоциями, которая не оставит равнодушным никого. Приготовьтесь к вечернему настроению, в котором сплетаются ностальгия и радость.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться качественной музыкой в исполнении истинных мастеров!