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Лесоповал
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Киноафиша Лесоповал

Лесоповал

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт группы «Лесоповал»

Приглашаем вас на уникальный концерт группы «Лесоповал» — легенды русского шансона, которая обретает новые высоты на сцене. С момента своего основания в 1990 году музыкальный коллектив олицетворяет глубокие чувства и переживания, которые находит каждый слушатель.

Звучание группы

«Лесоповал» славится своими проникновенными текстами и мелодиями, которые переплетаются с аккомпанементом гитары, аккордеона и барабанов. За время своего существования группа выпустила более 21 альбома, оставив неизгладимый след в сердце каждого ценителя музыки.

Лидеры и творцы

Создателем и душой группы является Сергей Коржуков, который не только поет, но и композитирует музыку. Под его руководством коллектив записал более 60 песен, каждая из которых рассказывает свою историю.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт группы «Лесоповал» — это больше, чем просто музыка. Это возможность ощутить атмосферу, наполненную самобытностью и эмоциями, которая не оставит равнодушным никого. Приготовьтесь к вечернему настроению, в котором сплетаются ностальгия и радость.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться качественной музыкой в исполнении истинных мастеров!

Купить билет на концерт Лесоповал

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май
12 сентября суббота
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
от 3000 ₽
9 октября пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽
10 ноября вторник
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 2000 ₽
12 ноября четверг
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
от 3000 ₽
19 ноября четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽
30 января суббота
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
26 марта пятница
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
30 мая воскресенье
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
В других городах
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
10 сентября четверг
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 1400 ₽
18 сентября пятница
20:00
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5
от 2000 ₽
18 ноября среда
20:00
Альпенхаус Санкт-Петербург, Южная дорога, 17
от 2500 ₽
10 декабря четверг
19:00
Максимилианс Уфа, Менделеева, 137, ТРК «Иремель», цокольный этаж
от 2500 ₽

Фотографии

Лесоповал

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