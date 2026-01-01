Оповещения от Киноафиши
Pharaoh в Санкт-Петербурге
Киноафиша Pharaoh в Санкт-Петербурге

16+
О концерте

Концерт PHARAOH в Санкт-Петербурге

Рэп-артист PHARAOH возвращается в Санкт-Петербург с невероятным сольным концертом в Ледовом дворце. Этот уникальный музыкальный вечер состоится 31 мая и обещает стать настоящим событием для поклонников его творчества.

Концерт пройдет под названием последнего альбома «10:13», который уже завоевал сердца слушателей. Фанатов ждут как самые популярные хиты исполнителя, так и новые композиции, которые только что вышли. Эта программа обещает быть насыщенной и разнообразной, объединяя мощную энергетику и яркие эмоции.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Концерт PHARAOH — это экстраординарное музыкальное явление, которое оставляет неизгладимые впечатления.

Купить билет на концерт Pharaoh в Санкт-Петербурге

Май
31 мая воскресенье
20:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 2200 ₽

Фотографии

Pharaoh в Санкт-Петербурге Pharaoh в Санкт-Петербурге Pharaoh в Санкт-Петербурге Pharaoh в Санкт-Петербурге Pharaoh в Санкт-Петербурге

