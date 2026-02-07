Роман Косицын / Стендап-концерт

Стендап концерт Романа Косицына в Петербурге

Не упустите возможность посетить стендап концерт Романа Косицына — известного комика основного состава шоу «Stand Up» на ТНТ. Его выступления отличаются острым юмором и оригинальным подходом к темам, которые волнуют современного зрителя.

О комике

Роман Косицын стал знаменит благодаря своему участию в популярных шоу, таких как Roast Battle от Labelcom и «Прожарка» на ТНТ. Его уникальный стиль и умение строить диалоги делают каждое выступление незабываемым. Зрители могут ожидать живое взаимодействие и искреннюю атмосферу, которая царит на сцене.

Что ждать на концерте в Stage Standup Club

На концерте Романа вы сможете насладиться не только его новыми шутками, но и проверить актуальные темы из повседневной жизни. Он мастерски сочетает личные истории с комическими элементами, что создает особую связь с аудиторией.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера в компании талантливого артиста!