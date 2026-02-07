Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Роман Косицын / Стендап-концерт
Киноафиша Роман Косицын / Стендап-концерт

Роман Косицын / Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап концерт Романа Косицына в Петербурге

Не упустите возможность посетить стендап концерт Романа Косицына — известного комика основного состава шоу «Stand Up» на ТНТ. Его выступления отличаются острым юмором и оригинальным подходом к темам, которые волнуют современного зрителя.

О комике

Роман Косицын стал знаменит благодаря своему участию в популярных шоу, таких как Roast Battle от Labelcom и «Прожарка» на ТНТ. Его уникальный стиль и умение строить диалоги делают каждое выступление незабываемым. Зрители могут ожидать живое взаимодействие и искреннюю атмосферу, которая царит на сцене.

Что ждать на концерте в Stage Standup Club

На концерте Романа вы сможете насладиться не только его новыми шутками, но и проверить актуальные темы из повседневной жизни. Он мастерски сочетает личные истории с комическими элементами, что создает особую связь с аудиторией.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера в компании талантливого артиста!

Купить билет на концерт Роман Косицын / Стендап-концерт

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
27 февраля пятница
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 2000 ₽
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

В ближайшие дни

Bumble Beezy | Большой сольный концерт
16+
Хип-хоп
Bumble Beezy | Большой сольный концерт
28 марта в 19:00 VNVNC Concert Hall
от 3500 ₽
Stand Up. Проверка комиков на прочность
18+
Юмор
Stand Up. Проверка комиков на прочность
6 апреля в 20:00 Commode
от 500 ₽
Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
26 марта в 21:00 Stage Standup Club
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше