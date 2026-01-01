III Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День пятый

Джазовый фестиваль в Санкт-Петербурге летом 2026

Санкт-Петербург на 7 дней станет центром джазовой культуры. Грандиозный фестиваль джаза соберёт более 800 артистов со всего мира и предложит поклонникам жанра насыщенную программу на лучших площадках города.

Открытые и клубные локации оживут под звуки как легендарных исполнителей, так и молодых джазовых коллективов. Поклонников музыки ждет разнообразие программ: зрители смогут насладиться выступлениями как всемирно известных звёзд, так и талантливых артистов из других музыкальных жанров, представляющих свои джазовые проекты.

В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы, лекции и творческие встречи, что даст возможность всем желающим расширить свои знания о джазе и пообщаться с исполнителями.

