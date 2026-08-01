Симфоническая сказка «Петя и волк» в Краснодаре

Приглашаем зрителей на симфоническую сказку для детей «Петя и волк». Это захватывающее произведение композитора Сергея Прокофьева познакомит детей с богатым миром оркестровых звуков.

В исполнении талантливого чтеца Родиона Каськова под аккомпанемент оркестра ГЭСО Краснодарской филармонии имени Пономаренко каждый оркестровый инструмент становится частью увлекательной истории. В произведении отражены приключения Пети, его встречи со стаей птиц, уткой, охотницей-кошкой и, конечно, серым волком. Звонкие струны, яркая флейта, загадочный гобой и грозная валторна создают запоминающуюся атмосферу, где каждая нота обрисовывает сюжет.

Заканчивается симфоническая сказка ярким шествием героев, где все персонажи объединяются в праздничный финал, вызывая улыбки и восторг у зрителей.

Во второй части программы зрителей порадуют лучшие голоса оркестра — заслуженные артисты Краснодарского края: Мария Набокова, Иван Тернавский, Аделаида Авакян и Наталья Пенжоян. Они исполнят известные мелодии из мультфильмов, наполняя зал ностальгией и добрым настроением.

«Петя и волк» — это не только музыкальное произведение, но и возможность для детей впервые познакомиться с классической музыкой и оркестровыми инструментами. Мы ждем вас на этом замечательном спектакле!