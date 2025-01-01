Час органной музыки

Концерт с Михаилом Павалием: Музыка мастеров

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий представит уникальную программу, в которой прозвучит музыка великих композиторов. В этот вечер зрители смогут насладиться произведениями Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха и Луи Боэльмана.

Программа вечера

В программе концерта представлены следующие произведения:

Д. Букстехуде – Токката и фуга

И.С. Бах – Концерт для клавесина с оркестром, BWV 1052

Л. Боэльман – Сюита «Готическая»

Об исполнителе

Михаил Павалий – это не только заслуженный артист Кубани, но и талантливый музыкант, который неоднократно выступал на лучших сценах страны. Его мастерство и глубокое понимание музыки создают поистине волшебную атмосферу на каждом концерте.

Интересные факты

Дитрих Букстехуде был одним из предшественников Баха и оказал значительное влияние на развитие германской органной музыки. Иоганн Себастьян Бах, в свою очередь, является одним из самых известных композиторов всех времен, чьи произведения исполняются по всему миру. Луи Боэльман, французский композитор, прославился своими органными произведениями, которые и по сей день остаются в репертуаре многих органистов.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием!