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Час органной музыки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт с Михаилом Павалием: Музыка мастеров

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий представит уникальную программу, в которой прозвучит музыка великих композиторов. В этот вечер зрители смогут насладиться произведениями Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха и Луи Боэльмана.

Программа вечера

В программе концерта представлены следующие произведения:

  • Д. Букстехуде – Токката и фуга
  • И.С. Бах – Концерт для клавесина с оркестром, BWV 1052
  • Л. Боэльман – Сюита «Готическая»

Об исполнителе

Михаил Павалий – это не только заслуженный артист Кубани, но и талантливый музыкант, который неоднократно выступал на лучших сценах страны. Его мастерство и глубокое понимание музыки создают поистине волшебную атмосферу на каждом концерте.

Интересные факты

Дитрих Букстехуде был одним из предшественников Баха и оказал значительное влияние на развитие германской органной музыки. Иоганн Себастьян Бах, в свою очередь, является одним из самых известных композиторов всех времен, чьи произведения исполняются по всему миру. Луи Боэльман, французский композитор, прославился своими органными произведениями, которые и по сей день остаются в репертуаре многих органистов.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 20 сентября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
14:00 от 500 ₽

Фотографии

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