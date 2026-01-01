Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Neverlove / Unluvd. Анплагд
Билеты от 0₽
Киноафиша Neverlove / Unluvd. Анплагд

Neverlove / Unluvd. Анплагд

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Уникальное акустическое шоу «Анплагд» от группы Neverlove и Unluvd

Летом 2026 года группа Neverlove совместно с проектом Unluvd представят масштабный акустический тур «Анплагд». Это уникальное мероприятие объединит два проекта с совершенно разным музыкальным звучанием: драйвовый альт-рок Neverlove и лиричный Unluvd.

Особенности программы

В рамках тура зрителей ждут акустические интерпретации самых популярных хитов обоих коллективов. Такое сочетание стилей обещает создать особую атмосферу и подарить публике новые впечатления от знакомых мелодий.

Сборники «Анплагд»

К туру группа регулярно выпускает сборники «Анплагд», среди которых последняя на текущий момент часть — UNPLUGGED PT. 5. Это прекрасная возможность вновь насладиться любимыми композициями в новом звучании.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться впечатляющим акустическим шоу, которое запомнится надолго!

Купить билет на концерт Neverlove / Unluvd. Анплагд

Помощь с билетами
Август
1 августа суббота
19:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
В других городах
Июль
Август
18 июля суббота
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
19 июля воскресенье
19:00
Арт-пространство Werk Казань, Габдуллы Тукая, 115, корп. 6
от 1800 ₽
21 июля вторник
19:00
Кама Пермь, Сибирская, 25
22 июля среда
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1800 ₽
23 июля четверг
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
26 июля воскресенье
19:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
2 августа воскресенье
19:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1800 ₽
7 августа пятница
19:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 1800 ₽
8 августа суббота
19:00
Bigroom Ростов-на-Дону, Театральный просп., 85
от 1800 ₽
9 августа воскресенье
19:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1800 ₽

В ближайшие дни

СимфоМультимедия «От аниме до K-pop»
16+
Живая музыка Кавер

СимфоМультимедия «От аниме до K-pop»

21 июня в 17:00 Московский продюсерский центр
от 800 ₽
Sula Fray
18+
Поп Рок

Sula Fray

28 мая в 20:00 16 тонн
от 2800 ₽
Коля Андреев. Проверка материала
18+
Юмор

Коля Андреев. Проверка материала

14 июня в 16:00 Still Standup Moscow
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше