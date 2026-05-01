ТЕППО
16+
О концерте

ТЕППО: Концерты весны в Москве и Санкт-Петербурге

Центр городской культуры «Графит» представляет новый альбом ТЕППО, который сочетает в себе смелые фантазии, драйв и мистическую атмосферу. Музыка артиста пленит слушателей экспрессией и харизмой, недаром его песни наполнены мрачными хтоническими образами и лирической поэзией.

Трудно сопротивляться тяжеловесным гитарным риффам и мощному вокалу, которые превращают каждую композицию в захватывающую реальность. Это событие будет особенно интересно поклонникам экспериментального рока и мрачных текстов.

Большие весенние сольники

Этой весной ТЕППО возвращается на сцену с большими сольными концертами в Москве и Санкт-Петербурге. На этих выступлениях у зрителей появится уникальная возможность услышать песни, которые ещё ни разу не звучали вживую, наряду с любимыми треками, уже ставшими частью их внутреннего мира.

Концерты станут моментом, где новые главы гримуара соединятся со старыми заклинаниями в одном дыхании. Музыка предложит собравшимся укрытие — её свежие рифмы обретут телесность, а знакомые композиции прозвучат с новым смыслом и глубиной.

Будьте готовы к тому, что музыка ТЕППО станет призывом, и каждый услышит своё имя среди мощного звучания на этих концертах.

29 мая пятница
20:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
от 2800 ₽

