Спектакль Петербуржит

Динамичное драмеди в 5 новеллах о любимом Петербурге

Динамичное драмеди в пяти новеллах приглашает зрителей провести сутки в чудесном Санкт-Петербурге. Здесь, помимо парадных фасадов, открывается тайная изнанка города с его характерными персонажами.

О спектакле

Создатели спектакля предлагают принципиально иной взгляд на любовь к городу на Неве. Авторский текст Екатерины Назаренко в сотрудничестве с Мистером X создает уникальную атмосферу, где каждая новелла погружает в мир неслучайных встреч и неожиданных событий.

Яркие моменты

Зрители смогут:

Взглянуть в глаза кондуктору на линии центрального маршрута;

Открыть дверь в старинную квартиру с тайнами прошлого столетия;

Распахнуть окно в колодец, вдохнув аромат вечерней суеты;

Насладиться умиротворением рассвета.

Для кого спектакль?

Это представление станет настоящим праздником для всех, кто ностальгирует по родному городу, даже находясь в его объятиях каждый день.

В ролях

В спектакле участвуют: