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Киноафиша Петербуржит

Спектакль Петербуржит

18+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Динамичное драмеди в 5 новеллах о любимом Петербурге

Динамичное драмеди в пяти новеллах приглашает зрителей провести сутки в чудесном Санкт-Петербурге. Здесь, помимо парадных фасадов, открывается тайная изнанка города с его характерными персонажами.

О спектакле

Создатели спектакля предлагают принципиально иной взгляд на любовь к городу на Неве. Авторский текст Екатерины Назаренко в сотрудничестве с Мистером X создает уникальную атмосферу, где каждая новелла погружает в мир неслучайных встреч и неожиданных событий.

Яркие моменты

Зрители смогут:

  • Взглянуть в глаза кондуктору на линии центрального маршрута;
  • Открыть дверь в старинную квартиру с тайнами прошлого столетия;
  • Распахнуть окно в колодец, вдохнув аромат вечерней суеты;
  • Насладиться умиротворением рассвета.

Для кого спектакль?

Это представление станет настоящим праздником для всех, кто ностальгирует по родному городу, даже находясь в его объятиях каждый день.

В ролях

В спектакле участвуют:

  • Елена Матвеева
  • Анастасия Павлова
  • Анна Соколова-Селивановская
Режиссер
Ян Тимаков
В ролях
Елена Матвеева
Анастасия Павлова
Анна Соколова-Селивановская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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