Спектакль Петербуржит

Динамичное драмеди в пяти новеллах приглашает зрителей провести сутки в чудесном Санкт-Петербурге. Здесь, помимо парадных фасадов, открывается тайная изнанка города с его характерными персонажами.
Создатели спектакля предлагают принципиально иной взгляд на любовь к городу на Неве. Авторский текст Екатерины Назаренко в сотрудничестве с Мистером X создает уникальную атмосферу, где каждая новелла погружает в мир неслучайных встреч и неожиданных событий.
Зрители смогут:
Это представление станет настоящим праздником для всех, кто ностальгирует по родному городу, даже находясь в его объятиях каждый день.
В спектакле участвуют: