Спектакль Джоконда

Опера «Джоконда» в Мариинском театре

В Мариинском-2 (Новая сцена) состоится постановка оперы «Джоконда» композитора Амилькаре Понкьелли. Эта опера, премьера которой состоялась в миланском театре Ла Скала, принесла композитору всемирную славу и стала одним из выдающихся произведений итальянской оперной музыки.

Сюжет и действие

Либретто оперы основано на пьесе Виктора Гюго «Анджело, тиран Падуанский». Драматург и композитор Арриго Бойто перенёс действие в атмосферу Венеции XVII века, добавив море и карнавальные сценки. Опера состоит из четырёх актов, каждый из которых имеет яркое название: «Львиная пасть», «Четки», «Золотой дом» и «Канал Орфано». Основной конфликт разворачивается между Джокондой, стремящейся защитить свои интересы, и Барнабой — злодеем, шпионом инквизиции.

Значение композитора

Амилькаре Понкьелли (1834-1886) долгие годы стремился к созданию своей главной работы. Прежде чем написать «Джоконду», он пробовал свои силы в шести операх и нескольких балетах, но лишь с приходом Джулио Рикорди, влиятельного импресарио, о котором мечтали многие композиторы, удача начала сопутствовать ему. «Джоконда» была впервые исполнена 8 апреля 1876 года и сразу же обрела успех.

Интересные детали

Либретто «Джоконды» включает отсылки к античной литературе и средневековым текстам. Хоровую интродукцию открывает знаменитая фраза Ювенала «Хлеба и зрелищ!», а молитва Лауры насыщенна цитатами из гимна Богоматери. Оба этих элемента добавляют глубину и смысловое наполнение опере.

Эта опера является идеальным выбором для любителей оперных спектаклей и исторических сюжетов, и обещает стать незабываемым событием для зрителей.