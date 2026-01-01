Концерт «Песни Кучера» в Москве

В пабе «O'Connell's» в Москве состоится концерт исполнителя Сергей Кучера. Мероприятие пройдет в уютной клубной атмосфере, где акцент сделан на близости к сцене и живом звучании музыки. Программа концерта посвящена оригинальным песням артиста.

Проект «Песни Кучера» успешно существует уже несколько лет в Волгограде. Он представляет собой ироничный и сатирический взгляд на жизнь Сергея Кучера и его друзей-музыкантов. Песни Кучера охватывают тему «всё обо всем», что позволяет зрителям смеяться как над персонажами, так и над комичными ситуациями, и даже над собой.

Как они сами шутят, обращаясь к зрителям: «Не напрягайся! Мы же не напрягались!»