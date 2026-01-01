Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К 170-летию С. И. Танеева. НФОР, Владимир Спиваков
Билеты от 1200₽
Киноафиша К 170-летию С. И. Танеева. НФОР, Владимир Спиваков

К 170-летию С. И. Танеева. НФОР, Владимир Спиваков

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Музыкальный вечер в честь Сергея Танеева

Вас ждет незабываемый концерт, посвященный 170-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Сергея Ивановича Танеева. В этом вечере примут участие талантливые исполнители и знаменитый дирижёр Владимир Спиваков.

В программе вечера

Концерт будет состоять из двух отделений. В первом отделении звучит Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, op. 35 П. И. Чайковского. Это произведение, наполненное чувственностью и виртуозностью, не оставляет равнодушными зрителей.

Во втором отделении представим две значительных кантаты: «Иоанн Дамаскин», op. 1 Танеева и «Три русские песни», ор. 41 Рахманинова. Эти произведения отражают богатство русской музыкальной традиции и глубину духа.

Исполнители

В концерте примет участие Стефания Поспехина, замечательная скрипачка, которая уже успела завоевать признание на мировой арене. Также в программе участвует Академический большой хор «Мастера хорового пения» телерадиоцентра «Орфей» и Национальный филармонический оркестр России.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении профессионалов! Ждем вас на нашем концерте.

Купить билет на концерт К 170-летию С. И. Танеева. НФОР, Владимир Спиваков

Помощь с билетами
Ноябрь
16 ноября понедельник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Ömankö Day 2026
18+
Фестиваль Электронная музыка

Ömankö Day 2026

27 июня в 14:00 ДК «Кристалл»
от 2500 ₽
Актерское импровизационное шоу «Давай переиграем»
18+
Юмор

Актерское импровизационное шоу «Давай переиграем»

2 июня в 21:30 Still Standup Moscow
от 600 ₽
Алексей Глызин
18+
Эстрада

Алексей Глызин

3 июля в 20:00 Magnus Locus
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше