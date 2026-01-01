К 170-летию С. И. Танеева. НФОР, Владимир Спиваков

Музыкальный вечер в честь Сергея Танеева

Вас ждет незабываемый концерт, посвященный 170-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Сергея Ивановича Танеева. В этом вечере примут участие талантливые исполнители и знаменитый дирижёр Владимир Спиваков.

В программе вечера

Концерт будет состоять из двух отделений. В первом отделении звучит Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, op. 35 П. И. Чайковского. Это произведение, наполненное чувственностью и виртуозностью, не оставляет равнодушными зрителей.

Во втором отделении представим две значительных кантаты: «Иоанн Дамаскин», op. 1 Танеева и «Три русские песни», ор. 41 Рахманинова. Эти произведения отражают богатство русской музыкальной традиции и глубину духа.

Исполнители

В концерте примет участие Стефания Поспехина, замечательная скрипачка, которая уже успела завоевать признание на мировой арене. Также в программе участвует Академический большой хор «Мастера хорового пения» телерадиоцентра «Орфей» и Национальный филармонический оркестр России.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении профессионалов! Ждем вас на нашем концерте.