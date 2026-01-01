Вечер гитарной музыки с Ровшаном Мамедкулиевым

В Доме музыки состоится вечер гитарной музыки с участием Ровшана Мамедкулиева. Этот выдающийся музыкант заслуженно получил признание критиков, которые сравнивают его с «сказочной жар-птицей с огненно-ярким талантом». В программе вечера представлены композиции, наполненные яркими образами и техническими изысками.

Ровшан Мамедкулиев обладает удивительной способностью менять звук, от нежного до металлически-рокерского. Лауреат более 25 международных и всероссийских конкурсов, он стал четвертым в истории российской гитары победителем Guitar Foundation of America в 2012 году. Вечер привлечёт любителей классической гитары и тех, кто ценит разнообразие музыкальных стилей.

Критики отмечают, что Мамедкулиев «проникает в самую глубь звука, каждой ноты, чтобы насладиться ее цветом и оттенком». Его программа, составленная с безупречным вкусом, содержит композиции, каждое из которых наполнено ярким образным решением.

Ровшан Мамедкулиев был удостоен Премии Президента РФ В.В. Путина и других престижных наград за высокие достижения в искусстве. Этот вечер станет настоящим праздником музыки для всех ценителей гитарного исполнения!