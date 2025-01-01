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Восемь любящих женщин
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Киноафиша Восемь любящих женщин

Спектакль Восемь любящих женщин

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 16+
Режиссер Всеволод Шиловский
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Криминальная комедия по пьесе Робера Тома

История, рассказанная в этом спектакле, погружает нас в мир женщин, каждая из которых одержима своей страстью — любовью. Но эта любовь не направлена к другим, а обращена исключительно к себе. Каждая из героинь мечтает о простом женском счастье, о том, чтобы быть любимой и желанной, но при этом упускает главное — их любовь к себе становится препятствием на пути к истинному счастью.

Женская самоирония и безумие
Все они делают всё, чтобы заполучить то, чего так сильно хотят, но, поглощенные своими фантазиями и самообманом, они даже не подозревают, к чему это приведет. Их действия, полномочные и в то же время нелепые, приводят к трагикомическим ситуациям, где скрывается тонкий юмор и глубокий философский подтекст. Женщины, оказавшиеся в плену своих желаний, сами становятся жертвами своих амбиций.

Вопросы и поиски счастья
Спектакль не просто рассказывает о любовных переживаниях, но и задает важные вопросы: что мы понимаем под счастьем? На что мы готовы ради него? И в чем истинная ценность любви? Безусловно, ни одна из героинь не осознает сразу, какие последствия их поведение принесет, что придает постановке особую драму и напряжение.

В итоге, зритель будет вынужден задуматься: возможно, счастье заключается не в стремлении к самоудовлетворению, а в способности смотреть на других и быть честным с собой.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
19:00 от 1500 ₽
20 сентября
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
18:00 от 1500 ₽

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