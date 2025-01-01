Спектакль Когда ангелы шутят

Подарите себе незабываемый вечер в театре с романтической комедией "Когда ангелы шутят" от Ольги Степновой.

Верьте или нет в чудеса, но именно в Рождество происходит эта удивительная история. Когда незнакомка становится вашей неотступной спутницей, а обыденная жизнь разрушается, как карточный домик, возможно, это ангелы-хранители вмешиваются в вашу судьбу. Оказавшись в ситуации, где все кажется потерянным, порой нужно остановиться и поверить в чудо.

Эта комедия расскажет вам историю о полярно разных людях: консервативном адвокате Вадиме и взбалмошной актрисе Дине. Их ангелы-хранители, слегка неправильные, решают подшутить, скрепляя ладони своих подопечных. Однако у Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им срочно нужно разъединить руки! Эта романтическая комедия, наполненная светлыми чувствами, музыкой и предвосхищением чуда, признана лучшей антрепризой 18-го Российского фестиваля кино и театра "Амурская осень" в 2020 году.