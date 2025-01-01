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Когда ангелы шутят
Билеты от 900₽
Киноафиша Когда ангелы шутят

Спектакль Когда ангелы шутят

Сказка для взрослых 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Подарите себе незабываемый вечер в театре с романтической комедией "Когда ангелы шутят" от Ольги Степновой.

Верьте или нет в чудеса, но именно в Рождество происходит эта удивительная история. Когда незнакомка становится вашей неотступной спутницей, а обыденная жизнь разрушается, как карточный домик, возможно, это ангелы-хранители вмешиваются в вашу судьбу. Оказавшись в ситуации, где все кажется потерянным, порой нужно остановиться и поверить в чудо.

Эта комедия расскажет вам историю о полярно разных людях: консервативном адвокате Вадиме и взбалмошной актрисе Дине. Их ангелы-хранители, слегка неправильные, решают подшутить, скрепляя ладони своих подопечных. Однако у Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им срочно нужно разъединить руки! Эта романтическая комедия, наполненная светлыми чувствами, музыкой и предвосхищением чуда, признана лучшей антрепризой 18-го Российского фестиваля кино и театра "Амурская осень" в 2020 году.

Режиссер
Валерия Итименева
В ролях
Светлана Антонова
Мария Порошина
Григорий Сиятвинда
Ярослав Бойко
Олег Соколов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 900 ₽
21 ноября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1500 ₽
19 декабря
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
19:00 от 1500 ₽
27 декабря
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
19:00 от 1500 ₽
28 декабря
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
19:00 от 1500 ₽
30 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят

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