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Мегамозг. Презентация альбома
Киноафиша Мегамозг. Презентация альбома

Мегамозг. Презентация альбома

16+
Возраст 16+

О концерте

Группа «Мегамозг» презентует новый альбом в туре по России

Группа «Мегамозг», основанная в 2020 году, спешит поделиться с вами своим новым альбомом в жанре ню-метал. Презентация альбома станет ярким событием для всех любителей мощной и энергичной музыки.

Не упустите возможность оценить свежие композиции и насладиться живым выступлением талантливых музыкантов. Если вы поклонник энергичных рифов и запоминающихся мелодий, это событие точно не оставит вас равнодушным.

Будьте готовы к впечатляющему шоу, которое подарит вам незабываемые эмоции и заряд positive vibes. Альбом «Мегамозг» уже успел завоевать внимание критиков, и вам самим предстоит оценить его на живом концерте.

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
9 октября пятница
19:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
18 октября воскресенье
19:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
20 октября вторник
19:00
Арт-пространство Werk Казань, Габдуллы Тукая, 115, корп. 6
от 1500 ₽
24 октября суббота
19:00
Бар 25|17 Пермь, 25 Октября, 17
от 1500 ₽
25 октября воскресенье
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
28 октября среда
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1500 ₽
31 октября суббота
19:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 1500 ₽
4 ноября среда
19:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
6 ноября пятница
19:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1500 ₽
7 ноября суббота
19:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
8 ноября воскресенье
19:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 1500 ₽
14 ноября суббота
19:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1700 ₽

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