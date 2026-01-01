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Пепси (Pep-See)
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Киноафиша Пепси (Pep-See)

Пепси (Pep-See)

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт Пеп-Си: драйв и экстравагантность на сцене

Группа Пеп-Си привносит атмосферу веселья и ярких эмоций. Их музыка сочетает в себе энергичные ритмы ударных и баса, а также звучание гитары, создавая динамичные композиции, которые активно интересуют слушателей.

Характерное звучание группы дополняется веселым девичьим голосом, который словно танцует и дразнит, работая на создание увлекательного сценического шоу. Неизменная доля стеба и альтернативная экстравагантность делают каждое выступление зрелищным и запоминающимся.

Несмотря на юмористический и ироничный подход, песни Пеп-Си заслужили признание, попадая в российские хит-парады на радио и телевидении. Это свидетельствует о том, что даже в контексте развлекательного шоу, группа умеет зацепить сердца слушателей.

Приходите на спектакль, чтобы стать частью этого уникального звучания и атмосферного шоу!

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Сентябрь
1 сентября вторник
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

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