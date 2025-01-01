Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 0₽
Киноафиша "Кто сказал дзинь?". Сказка из дерева - деревянные духовые

"Кто сказал дзинь?". Сказка из дерева - деревянные духовые

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
11:00 13:00

В ближайшие дни

0+
Вечеринка
Почта любви
22 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Музыка в усадьбе. Фрэнк Синатра
12+
Джаз
Музыка в усадьбе. Фрэнк Синатра
27 июля в 19:00 Особняк Прове
от 3800 ₽
Artfonix. Мировые хиты на скрипках
6+
Живая музыка
Artfonix. Мировые хиты на скрипках
5 декабря в 20:00 Москонцерт-холл
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше