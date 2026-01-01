Оповещения от Киноафиши
Честный

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте

18:00 – Фото с артистом 18:50 – Ранний вход 19:00 – Общий вход 20:00 – Начало концерта 21:30 – Завершение концерта Расписание может быть изменено в одностороннем порядке без предварительного уведомления в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе задержки авиарейсов или фото с артистом. Для входа на концерт может потребоваться паспорт для подтверждения личности либо сопровождение родителя. После концерта фото с артистом не осуществляется, в случае опоздания не оказанная услуга не компенсируется. Приходите вовремя.

Ноябрь
14 ноября суббота
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 3000 ₽
В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
19 сентября суббота
20:00
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
от 3000 ₽
25 сентября пятница
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 3000 ₽
26 сентября суббота
20:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 3000 ₽
3 октября суббота
20:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 3000 ₽
10 октября суббота
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 3000 ₽
16 октября пятница
20:00
Галактика развлечений Челябинск, Комсомольский просп., 16
от 3000 ₽
17 октября суббота
20:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 3000 ₽
18 октября воскресенье
20:00
Метелица-С Самара, Революционная, 146
от 3000 ₽
25 октября воскресенье
20:00
Baker Street Красноярск, Партизана Железняка, 23, ТРЦ «Июнь»
от 3000 ₽
13 ноября пятница
20:00
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
от 3000 ₽
15 ноября воскресенье
20:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 3000 ₽
29 ноября воскресенье
20:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 3000 ₽
4 декабря пятница
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 3000 ₽
18 декабря пятница
20:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
от 3000 ₽
19 декабря суббота
20:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 3000 ₽

