18:00 – Фото с артистом 18:50 – Ранний вход 19:00 – Общий вход 20:00 – Начало концерта 21:30 – Завершение концерта Расписание может быть изменено в одностороннем порядке без предварительного уведомления в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе задержки авиарейсов или фото с артистом. Для входа на концерт может потребоваться паспорт для подтверждения личности либо сопровождение родителя. После концерта фото с артистом не осуществляется, в случае опоздания не оказанная услуга не компенсируется. Приходите вовремя.