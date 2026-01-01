Квартет Владимира Нестеренко

Джазовые диалоги с Владимиром Нестеренко

Приглашаем вас на уникальный джазовый концерт, где авторские композиции Владимира Нестеренко сочетатся с его оригинальными аранжировками. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки, где разные стили переплетаются, создавая разнообразие качественного музыкального контента.

О музыканте

Владимир Нестеренко – пианист, органист и флейтист, являющийся одной из ярких фигур на московской джазовой сцене. С широким спектром музыкальных интересов, он был участником множества престижных фестивалей, таких как «Джаз в саду Эрмитаж», «Усадьба-Джаз» и «Свинг Белых Ночей».

В 2005 году Нестеренко прошел стажировку на базе Института Телониуса Монка в Нью-Йорке, что дало ему возможность выступить на сцене известного клуба Blue Note вместе с такими мастерами, как Clark Terry и Kenny Barron. Он также сотрудничал с множеством российских и международных артистов, включая Gregory Porter и Игоря Бутмана.

Новый проект и программа

В своем творчестве Нестеренко активно работает с трибьют-программами, посвященными легендам джаза, таким как Чарльз Мингус и Билл Эванс. На счету музыканта два альбома с оригинальными композициями, а также два проекта в сотрудничестве с другими музыкантами. Он стал первым российским исполнителем, выбравшим формат органного трио в качестве основного ансамбля.

В 2024 году Нестеренко был удостоен Благодарности Министра культуры РФ «за большой вклад в развитие Российского джазового искусства и джазового образования».

Состав группы

На сцене вместе с музыкантом выступят представители российской джазовой элиты: Станислав Должков (тенор- и альт-саксофоны), Полина Белан (контрабас) и Алексей Беккер (ударные). Это создает отличные условия для новых музыкальных экспериментов и незабываемых впечатлений для зрителей.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события!