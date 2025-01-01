Спектакль Пеппи Длинныйчулок

Мир детей против мира взрослых

Как в каждом мальчишке живет Том Сойер, так и в каждой девочке живет Пеппи Длинныйчулок. В нашем спектакле Пеппи – это не просто персонаж, а целый мир, который сочетает в себе веселье, озорство, задумчивость, грусть, доброту и задор. Это лучик солнца, рыжий цветок, а, может, даже ангел, пришедший в нашу обыденную жизнь и подаривший нам настоящий праздник.

Спор, в котором рождается истина

В постановке встречаются два мира — мир взрослых и мир детей. Это не битва, а скорее спор, в котором рождается важная истина: дети — серьезные люди, а их фантазии не пустяки, а нечто важное, без чего наша жизнь была бы обыденной и скучной. Спектакль подчеркивает, что мир детей полон удивительных возможностей и волшебства, которые могут научить взрослых смотреть на жизнь с другой стороны.