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Пеппи Длинныйчулок
Билеты от 500₽
Киноафиша Пеппи Длинныйчулок

Спектакль Пеппи Длинныйчулок

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена 6+
Режиссер Александр Федоров
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Мир детей против мира взрослых

Как в каждом мальчишке живет Том Сойер, так и в каждой девочке живет Пеппи Длинныйчулок. В нашем спектакле Пеппи – это не просто персонаж, а целый мир, который сочетает в себе веселье, озорство, задумчивость, грусть, доброту и задор. Это лучик солнца, рыжий цветок, а, может, даже ангел, пришедший в нашу обыденную жизнь и подаривший нам настоящий праздник.

Спор, в котором рождается истина
В постановке встречаются два мира — мир взрослых и мир детей. Это не битва, а скорее спор, в котором рождается важная истина: дети — серьезные люди, а их фантазии не пустяки, а нечто важное, без чего наша жизнь была бы обыденной и скучной. Спектакль подчеркивает, что мир детей полон удивительных возможностей и волшебства, которые могут научить взрослых смотреть на жизнь с другой стороны.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена Москва, Макаренко, 4, стр. 1
12:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
30 ноября
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена Москва, Макаренко, 4, стр. 1
12:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽

Фотографии

Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок

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