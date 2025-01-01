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Цирк на нитях
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Спектакль Цирк на нитях

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Марионеточный цирк Виктора Антонова

Кукольно-цирковое шоу в стиле ретро: возвращение на ярмарочную площадь
Марионеточный цирк Виктора Антонова приглашает детей и взрослых окунуться в атмосферу старинного цирка. В духе ретро-шоу, которое когда-то можно было увидеть на ярмарочных площадях, спектакль впечатляет и сегодня своими бесхитростными, но безотказными трюками. Здесь сложно сказать, кто больше восхищен происходящим — юные зрители или их родители.

Фейерверк уникальных кукольных номеров
На сцене сменяют друг друга яркие номера, каждый из которых — настоящее мини-шоу. Забавный клоун поет романсы для своей подружки-вороны, обезьяны-акробаты строят пирамиду, а факир, не моргнув глазом, глотает шпагу. Гимнасты на одном колесном велосипеде жонглируют огромными гирями с легкостью и виртуозностью.

Магия «Кукольного цирка» Виктора Антонова: границ нет!
Для каждой куклы режиссер придумал свой уникальный трюк — иногда даже не один. Вот верблюд парит над сценой и извергает языки пламени, словно мифический дракон. В этом волшебном кукольном цирке возможно все, ведь фантазия здесь не знает границ!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:00 от 400 ₽
19 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:30 от 600 ₽
25 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:30 от 400 ₽

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