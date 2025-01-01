Спектакль Цирк на нитях

Марионеточный цирк Виктора Антонова

Кукольно-цирковое шоу в стиле ретро: возвращение на ярмарочную площадь

Марионеточный цирк Виктора Антонова приглашает детей и взрослых окунуться в атмосферу старинного цирка. В духе ретро-шоу, которое когда-то можно было увидеть на ярмарочных площадях, спектакль впечатляет и сегодня своими бесхитростными, но безотказными трюками. Здесь сложно сказать, кто больше восхищен происходящим — юные зрители или их родители.

Фейерверк уникальных кукольных номеров

На сцене сменяют друг друга яркие номера, каждый из которых — настоящее мини-шоу. Забавный клоун поет романсы для своей подружки-вороны, обезьяны-акробаты строят пирамиду, а факир, не моргнув глазом, глотает шпагу. Гимнасты на одном колесном велосипеде жонглируют огромными гирями с легкостью и виртуозностью.

Магия «Кукольного цирка» Виктора Антонова: границ нет!

Для каждой куклы режиссер придумал свой уникальный трюк — иногда даже не один. Вот верблюд парит над сценой и извергает языки пламени, словно мифический дракон. В этом волшебном кукольном цирке возможно все, ведь фантазия здесь не знает границ!