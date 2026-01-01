Оповещения от Киноафиши
Пеппи Длинныйчулок
Киноафиша Пеппи Длинныйчулок

Спектакль Пеппи Длинныйчулок

Постановка
Ростовский молодежный театр 6+
Режиссер Михаил Заец
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Пеппи Длинныйчулок». Увлекательная история о девочке Пеппи

«Пеппи Длинныйчулок» – это увлекательная история о самой сильной девочке на свете. Пеппи, дочь капитана дальнего плавания, отличается невероятной силой и независимым духом. Она живет в большом доме с малым количеством правил и обожает веселиться с друзьями. Ее жизнь полна приключений и забавных историй, которые, как правило, вызывают восхищение и смех.

Главная героиня является объектом любви для детей со всего мира. Она не просто сильная, но и очень смелая, и, конечно, ей не страшны ни бандиты, ни полицейские, которые с уважением относятся к её необычной личности. Эта история учит маленьких зрителей важным жизненным урокам, а также развивает воображение, показывая, насколько удивительными могут быть приключения.

Спектакль рекомендован для семейного просмотра, что делает его отличным выбором для выходного дня с детьми. Ожидайте яркие costumes, захватывающую музыку и множество комичных моментов.

Купить билет на спектакль Пеппи Длинныйчулок

Апрель
3 апреля пятница
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 300 ₽
4 апреля суббота
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 450 ₽

Авантюра
18+
Комедия
Авантюра
25 мая в 19:00 Ростовский театр драмы им. Горького
от 2000 ₽
Холостяки и холостячки
18+
Комедия
Холостяки и холостячки
1 апреля в 19:00 Ростовский молодежный театр
от 1350 ₽
Хулиганы
16+
Комедия Литература Мюзикл
Хулиганы
16 марта в 19:00 Ростовский театр драмы им. Горького
от 1500 ₽
