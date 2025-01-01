Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бывшие
Билеты от 1000₽
Киноафиша Бывшие

Спектакль Бывшие

16+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История о жизни взаймы в спектакле «Бывшие»

В спектакле «Бывшие» вас ждёт захватывающая комедия о том, как прошлое может неожиданно вторгнуться в настоящее. Ольга, привлекательная красавица, и её бывший муж Дмитрий, успешный адвокат, случайно оказываются под одной крышей встречи с любящим и богатым отцом. Ситуация усложняется тем, что Ольга и Дмитрий уже давно разведены и оба имеют новые семьи.

Неожиданная развязка

Что произойдет, когда все они оказываются вместе? Спектакль задает вопросы о лжи, благе и ценности правды. Как влияет прошлое на настоящее? Может ли ложь принести пользу? Эти вопросы становятся центральными в истории, где каждый персонаж встречает вызовы и неожиданные повороты.

Глубокие характеры и комические ситуации

Актеры великолепно передают сложные эмоциональные состояния своих персонажей, создавая уникальную атмосферу смеха и раздумий. Сценарий спектакля умело сочетает комические ситуации с глубокими размышлениями о жизни, любви и семейных ценностях.

Режиссер
Владимир Моташнев
В ролях
Андрей Соколов
Анатолий Руденко
Кирилл Дыцевич
Евгения Лоза
Анна Михайловская

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
24 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
30 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
20 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
8 декабря
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 800 ₽
Нижний Новгород, 3 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Бывшие Бывшие Бывшие Бывшие Бывшие

В ближайшие дни

Цветаева. С просьбой о любви...
16+
Драма
Цветаева. С просьбой о любви...
13 октября в 19:00 VS Театр
от 1500 ₽
Риголетто
12+
Опера
Риголетто
28 марта в 19:00 Новая опера им. Колобова
от 2000 ₽
Легенда о Герде
6+
Детский Сторителлинг
Легенда о Герде
28 сентября в 15:00 Мосспектакль
от 5000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше