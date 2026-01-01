Спектакль Сказка о царе Салтане

Сказочная классика на сцене Театра им. В. Былкова

Режиссёры Андрей Крат и Елена Кушнаренко представляют великолепную постановку, в которой русская классика преображается в завораживающее театральное зрелище. Зрители смогут насладиться знакомым с детства сюжетом, который в этот раз раскрывает темы добра, любви, отваги и преданности.

Яркие куклы и музыкальное оформление

В спектакле оживут куклы-персонажи, созданные талантливым художником-постановщиком Элеонорой Корниенко. Их яркие образы и выразительные движения помогут передать всю гамму эмоций и настроений истории.

Музыкальное оформление представляет собой произведения композитора Михаила Фуксмана, которые гармонично дополняют драматургию и создают атмосферу сказки. Светотехническое оснащение усиливает визуальный эффект, наполняя сцены волшебством и красотой.

От классики к современности

Мы бережно относимся к русской классике и стремимся показать только лучшие произведения, передавая из поколения в поколение вечные истины. Этот спектакль — дань уважения культурному наследию, которое продолжает оставаться актуальным и вдохновляющим для современного зрителя.

Не упустите возможность увидеть эту великолепную историю на сцене — она обязательно оставит яркие впечатления и перенесет вас в мир волшебства и сказки.