Спектакль Паяцы

Паяцы
Мариинский театр 12+
Режиссер Изабель Парсьо-Пьери
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+

Опера Руджеро Леонкавалло в Мариинском театре

* исполняется на итальянском языке (синхронные титры на русском и английском)

Опера о человеческих чувствах

«Паяцы» — это не просто опера, а глубокое исследование сложных эмоций. Гендерный расклад в спектакле выражен неравномерно: четыре мужчины и одна женщина. Все мужские персонажи, от ревнивого мужа до отвергнутого поклонника, стремятся завоевать сердце единственной героини. Но в их душах нет места чистой любви — вместо этого зрители погружаются в клубок эмоций, где переплетаются гордость, ревность, похоть и страх одиночества.

Веризм и его особенности

Леонкавалло, как и другие композиторы-веристы, стремился передать подлинные чувства. Опера изначально называлась «Паяц» и фокусировалась на трагической фигуре Канио — клоуна-страдальца. Его партия и знаменитая ария «Vesti la giubba» стали знаковыми в теноровом репертуаре.

Изменение названия и новые смыслы

Перед мировой премьерой в 1892 году в Милане произошла интересная ситуация: исполнитель роли Тонио настоял на изменении названия на множественное число, так «Il Pagliaccio» стал «Pagliacci». Это изменение открывает новые смыслы: насколько «паясничанье» присуще каждому из нас? Где истинное лицо человека, а где его социальная маска?

Театр в театре

Второй акт оперы строится по принципу театра в театре, когда бродячая труппа Канио разыгрывает комедию дель арте. Но реальная жизнь начинает захлестывать подмостки, и актерская игра становится все более убедительной. В итоге сцена заливается настоящей кровью, а не бутафорской. Леонкавалло уверял, что сюжет основан на реальных событиях, что делает зрителей своего рода присяжными.

Не пропустите

«Паяцы» — это история, где нет морализаторства, и приговор преступнику зритель должен вынести сам. Захватывающая музыка и эмоциональная глубина делают этот спектакль обязательным к просмотру. Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене Мариинского театра!

Расписание

Санкт-Петербург, 30 сентября
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 1200 ₽

