Спектакль Лебединое озеро

Лебединое озеро в исполнении труппы театра Якобсона на сцене Александринки

Балет «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, одно из величайших произведений в мире балета, вновь в репертуаре Александринского театра. Постановка, основанная на либретто Владимира Бегичева и Василия Гельцера, с хореографией Мариуса Петипа и Льва Иванова, была возобновлена 2 июня 2015 года.

Сюжет и музыка

«Лебединое озеро» рассказывает трогательную историю о борьбе света и тьмы через образ прекрасной девушки, превращенной злым волшебником в лебедя. Чайковский, вдохновленный старинной легендой, создал музыку, которая в сочетании с мастерством хореографов и сценографов создала неподражаемый балетный спектакль.

Исторический контекст

Мировая премьера балета состоялась в Москве в 1877 году в Большом театре, но первоначально не вызвала большого восторга у публики. Однако, после смерти Чайковского в 1894 году, балет начал завоевывать признание. Лев Иванов, второй хореограф Мариинского театра, создал вторую картину балета для вечера памяти Чайковского в Петербурге, а затем Мариус Петипа расширил постановку до полноценного балета.

Театр и достижения

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона, основанный более полувека назад, занимает особое место в мире балета. Репертуар театра сочетает классические постановки и оригинальные работы выдающегося русского хореографа XX века. Коллектив театра является многократным лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и европейской балетной Премии Тальони.



