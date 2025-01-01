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Лебединое озеро
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

Нетленная балетная классика
Постановка
Александринский театр 6+
Режиссер Мариус Петипа, Лев Иванов
Продолжительность 2 часа 50 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лебединое озеро в исполнении труппы театра Якобсона на сцене Александринки

Балет «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, одно из величайших произведений в мире балета, вновь в репертуаре Александринского театра. Постановка, основанная на либретто Владимира Бегичева и Василия Гельцера, с хореографией Мариуса Петипа и Льва Иванова, была возобновлена 2 июня 2015 года.

Сюжет и музыка

«Лебединое озеро» рассказывает трогательную историю о борьбе света и тьмы через образ прекрасной девушки, превращенной злым волшебником в лебедя. Чайковский, вдохновленный старинной легендой, создал музыку, которая в сочетании с мастерством хореографов и сценографов создала неподражаемый балетный спектакль.

Исторический контекст

Мировая премьера балета состоялась в Москве в 1877 году в Большом театре, но первоначально не вызвала большого восторга у публики. Однако, после смерти Чайковского в 1894 году, балет начал завоевывать признание. Лев Иванов, второй хореограф Мариинского театра, создал вторую картину балета для вечера памяти Чайковского в Петербурге, а затем Мариус Петипа расширил постановку до полноценного балета.

Театр и достижения

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона, основанный более полувека назад, занимает особое место в мире балета. Репертуар театра сочетает классические постановки и оригинальные работы выдающегося русского хореографа XX века. Коллектив театра является многократным лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и европейской балетной Премии Тальони.

 

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Балет «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, чтобы познакомиться с классикой Балет «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, чтобы познакомиться с классикой

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
13:00 от 2800 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
13:00 от 2800 ₽ 19:00 от 3500 ₽

Фотографии

Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро

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