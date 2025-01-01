Комедия Островского на сцене театра имени Миронова

Комедия Александра Островского, написанная 150 лет назад, остаётся удивительно актуальной и в наши дни. Режиссёр спектакля Юрий Цуркану задаётся вопросом: «Нужно ли сегодня выдумывать новые пьесы в России?». Он утверждает, что человек, поставленный в крайнее положение, сам становится источником неожиданных поступков и поворотов сюжета.

Герои и их испытания

Все персонажи Островского оказались в сложной ситуации. От «скупого рыцаря» Михея Михеича Крутицкого до его красавицы-племянницы Насти, а также замоскворецкой ведьмы и жениха Елеси — каждый из них ищет счастье в мире, полном неожиданных поворотов.

Темы спектакля

Спектакль «Не было ни гроша, да вдруг алтын» предлагает интригу больших ожиданий, всепрощающей любви и счастливого случая. Постановщик уверяет: «Нет денег — нет счастья? И с деньгами горе, и без денег два». Жизнь ярких героев — купцов и стряпчих, Истукарий Лупычей и Тигрий Львовичей — становится полифонией стремлений и желаний.

Вечные вопросы

Создатели спектакля рассматривают, как сложно найти человека, готового на горе с миллионами, и как не найти любовь без гроша. Островский остаётся вечным, как и сам человек.

Интересные факты

Информация к размышлению: грош — это маленькая старая монетка в две копейки, а алтын — всего на одну копейку больше. Невелика разница, скажет кто-то, но как на это посмотреть, отвечает режиссёр.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль на сцене театра имени Андрея Миронова!