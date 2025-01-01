Спектакль Хованщина

Опера Мусоргского в Мариинском театре

История создания и редакций

«Хованщина» – одно из величайших произведений Модеста Мусоргского, путь к мировой славе которого был долгим и тернистым. Композитор начал работу над оперой в 1872 году, но не успел завершить её: не был дописан лишь финал сцены самосожжения. После смерти Мусоргского оперу завершил и оркестровал Николай Римский-Корсаков. Именно его версия долгое время оставалась основной.

Однако в середине XX века музыканты начали обращаться к оригинальной версии клавира, бережно восстановленной Павлом Ламмом в 1932 году. Наиболее аутентичной интерпретацией считается оркестровая партитура Дмитрия Шостаковича, созданная в 1959 году, которая максимально точно отражает замысел Мусоргского. Мариинский театр одним из первых обратился к этой редакции, поставив её в 1960 году.

Возобновление и обновление постановки

В 1988 году, с приходом Валерия Гергиева к руководству театром, постановка была возобновлена и стала его первой крупной работой в новой роли. Сценическая версия, основанная на режиссуре Леонида Баратова 1952 года, по-прежнему сохраняла свою мощь и актуальность. Баратов, выдающийся мастер, создавал постановки с вниманием к деталям и исторической точностью, что позволило опере обрести монументальность и эмоциональную глубину.

В 1989 году к фестивалю Мусоргского постановка была обновлена под руководством режиссера Эмиля Пасынкова. Валерий Гергиев, в свою очередь, восстановил ранее вырезанные фрагменты, обновив музыкальное восприятие. Реставрация также коснулась знаменитых декораций Федора Федоровского, художника, чьи работы продолжили традиции Константина Коровина и Александра Головина.

Современная версия «Хованщины»

В 2000 году спектакль был обновлен Юрием Александровым и Юрием Лаптевым. Тем не менее, дух первой постановки «Хованщины» 1911 года, в которой роль Досифея исполнил Федор Шаляпин, а дирижировал Альберт Коутс, продолжает жить на сцене Мариинского театра.

Музыка, оркестр и символизм

«Хованщина» известна своей впечатляющей музыкой. Оркестр, как отмечает Валерий Гергиев, играет не менее важную роль, чем происходящее на сцене. Сцена вступления «Рассвет на Москве-реке» и знаменитый «Поезд Голицына» передают глубокую атмосферу трагизма и тревоги. Гергиев утверждает, что именно оркестр должен «гореть» в финале оперы, а не только визуальные образы на сцене.

Актуальность оперы

Опера Мусоргского, повествующая о смуте и конфликтах в России XVII века, остаётся удивительно актуальной и сегодня. Она продолжает звучать мощно и современно, погружая зрителя в трагедию и величие российской истории.