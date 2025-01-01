Меню
Паустовский — детям
Билеты от 800₽
Киноафиша Паустовский — детям

Спектакль Паустовский — детям

Постановка
Московский театр кукол 6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Сказка о Родине: «Паустовский – детям». Спектакль Московского кукольного театра

Спектакль «Паустовский – детям» приглашает зрителей в увлекательное путешествие по рассказам Константина Паустовского: «Похождения жука-носорога», «Стальное колечко» и «Бакенщик». Эти три истории объединяет одна важная тема – любовь к родному краю и живой природе.

Путешествие по реке памяти

С чего начинается Родина? Каждый из нас хранит в сердце свою историю. В этом спектакле вы сможете оказаться в одной лодке с его героями и плыть по реке памяти, открывая сказочные острова. Здесь обитает герой солдатской сказки – Жук-носорог, который станет вашим проводником в мир детских воспоминаний.

Волшебство и природа

Обычное стальное колечко, найденное здесь, обретает волшебную силу, а деревья, птицы и люди общаются на одном языке. Вы узнаете, о чем поет ветер и молчит лесной туман, о мужестве на войне и стойкости в мирное время. Каждый момент спектакля наполнен лирикой и теплом, позволяя зрителю глубже понять связь с родной землей.

Приглашение к волшебству

Не упустите возможность погрузиться в чарующий мир Паустовского и насладиться его сказками, полными мудрости и любви. «Паустовский – детям» – это спектакль, который оставит теплые воспоминания в сердцах зрителей и подарит им ощущение родного дома.

Расписание

21 октября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
16:00 от 800 ₽
29 октября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
16:00 от 800 ₽

