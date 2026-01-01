Стендап и Музыка на Теплоходе

О концерте

Комедийный вечер на теплоходе: два концерта в одном флоте

Приглашаем вас на уникальное событие — стендап-концерт на теплоходе! Время начала концерта совпадает с временем отплытия, поэтому, пожалуйста, приходите заранее. Если вы опоздаете, к сожалению, не сможете попасть на мероприятие.

Что вас ждет?

В программе вечера:

  • Стендап-концерт с участием двух комиков и ведущего, который представит свой лучший материал.
  • Концерт с живой музыкой, где прозвучат мировые хиты в оригинальных обработках. Вы сможете не только слушать, но и танцевать или даже петь!

Эксклюзивный состав

Состав комиков остаётся в секрете, чтобы удивить вас на концерте. Мы гордимся тем, что каждую неделю собираем уникальные лайн-апы. Это значит, что вы можете увидеть известных стендаперов без лишних затрат. На наших мероприятиях уже выступали такие звезды, как Гурам Амарян, Сергей Орлов, Ирина Приходько, Роман Косицын и многие другие.

Удобства для зрителей

Весь вечер у вас будет возможность заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода, поэтому рекомендуем приходить заранее. Для небольших компаний возможно совместное размещение за одним столом.

Комедийная атмосфера на теплоходе

StandUp Msk — это стендап-комьюнити, которое собирает лучших комиков со всей страны. Мы превращаем кафе, рестораны и даже теплоходы в настоящие комедийные клубы! Напоминаем, что мероприятие строго для зрителей 18+. На каждом концерте гостей ждут забавные розыгрыши и импровизационное общение с залом.

Июнь
6 июня суббота
18:00
Теплоход «Аленка» Санкт-Петербург, Университетская наб., 17, причал «Румянцевский спуск»
от 2590 ₽
12 июня пятница
18:00
Теплоход «Аленка» Санкт-Петербург, Университетская наб., 17, причал «Румянцевский спуск»
от 2590 ₽
13 июня суббота
18:00
Теплоход «Аленка» Санкт-Петербург, Университетская наб., 17, причал «Румянцевский спуск»
от 2590 ₽

