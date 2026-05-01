Раймонд Паулс. Лучшее
6+
Продолжительность 1 час 45 минут с антрактом
О концерте

Произведения Раймонда Паулса в исполнении Эстрадного оркестра Санкт-Петербурга

В Концертном зале «Колизей-арена» состоится удивительный концерт под руководством маэстро Раймонда Паулса. Эстрадный оркестр Санкт-Петербурга исполнит популярные композиции, такие как «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Еще не вечер», «Листья желтые» и «Любовь настала».

Эти песни давно стали знаковыми для нескольких поколений и вызывают живой отклик у слушателей. Концерт станет настоящим подарком для ценителей романтической музыки и утонченных мелодий.

Исполнители концерта

  • Эстрадный оркестр Санкт-Петербурга
  • Художественный руководитель и дирижер — Игорь Пономаренко

Композиции, такие как «Миллион алых роз» и «Вернисаж», написанные Раймондом Паулсом для выдающихся исполнителей, стали важной частью культурного наследия России и стран ближнего зарубежья, оставив значимый след в социокультурном ландшафте.

Творческий стиль Паулса отличается гармоничным сочетанием эмоциональности и сдержанности. В этом году маэстро отметил свой 90-летний юбилей, что добавляет особую значимость его музыкальному наследию.

К концерту стоит готовиться не только как к музыкальному событию, но и как к апофеозу романтики и ностальгии, которые соединяются в его произведениях.

Исполнители
Пономаренко И

Май
30 мая суббота
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽

