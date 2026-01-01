Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Стинг. Трибьют в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. Стинг. Трибьют в Оранжерее

Магия свечей. Стинг. Трибьют в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт-трибьют Стингу в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас насладиться незабываемым концертом-трибьют легендарному Стингу в уникальном пространстве Оранжереи Таврического сада! Стинг — символ утонченного британского вкуса и интеллектуальной музыки, обладатель 17 премий «Грэмми» и более 100 миллионов проданных пластинок. Его композиции стали настоящими эталонами, а голос узнаваем с первых нот.

В этот вечер бессмертные хиты Стинга оживут среди мерцающих свечей под куполом вечнозеленой Оранжереи. Харизматичный певец Раиль Сафаргалиев и виртуозы джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS подарят зрителям звучание, которое соединяет драматизм, глубину и вневременную элегантность. Представьте, как вас окружает тропическая зелень, а сотни свечей отражаются в листьях пальм, в то время как за стеклом остаётся Петербург с его ветрами и дождями. Здесь, под куполом, только музыка, ставшая историей.

Программа концерта

В программе — те самые композиции, что живут в сердцах миллионов:

  • Shape of My Heart
  • Englishman in New York
  • Fields of Gold
  • Desert Rose
  • и многие другие!

Исполнители

Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS.

Солист — Раиль Сафаргалиев (лауреат международных конкурсов).

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория A (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория B (4, 5, 6-й ряд)
  • Категория C (все ряды, начиная с 7-го)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 15 минут.

Возрастные ограничения

Рекомендовано для зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Стинг. Трибьют в Оранжерее

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Июль
Август
27 июня суббота
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2000 ₽
10 июля пятница
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1800 ₽
29 июля среда
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1800 ₽
30 августа воскресенье
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1800 ₽

Фотографии

Магия свечей. Стинг. Трибьют в Оранжерее Магия свечей. Стинг. Трибьют в Оранжерее Магия свечей. Стинг. Трибьют в Оранжерее Магия свечей. Стинг. Трибьют в Оранжерее Магия свечей. Стинг. Трибьют в Оранжерее Магия свечей. Стинг. Трибьют в Оранжерее Магия свечей. Стинг. Трибьют в Оранжерее Магия свечей. Стинг. Трибьют в Оранжерее Магия свечей. Стинг. Трибьют в Оранжерее

В ближайшие дни

Tasso
12+
Поп Синти-поп

Tasso

19 июня в 20:00 Ibiza
от 2000 ₽
День памяти и скорби
6+
Живая музыка

День памяти и скорби

22 июня в 19:00 Капелла Санкт-Петербурга
от 250 ₽
Boomerang
6+
Кавер

Boomerang

11 июня в 20:00 Noisy River
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше