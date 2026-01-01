Спектакль Ой, рябина кудрявая

Уникальный спектакль-бар в Красноярском театре кукол

Камерное кафе Красноярского театра кукол станет сценой для уникального спектакля-бара, действие которого развернётся на барной стойке. Зрители смогут не только наблюдать за событиями, но и стать активными участниками действия, погружаясь в атмосферу воспоминаний.

Удивительное исполнение кукол

В спектакле примут участие более шестидесяти кукол, которые воссоздадут трогательные истории о родителях, бабушках, дедушках, друзьях и о России. Каждый зритель найдет в этих воспоминаниях частичку себя, ведь спектакль посвящён тому, что важно для каждого из нас.

Эмоции и приятные сюрпризы

Постановка обещает подарить зрителям не только эмоциональные переживания, но и приятные моменты. «Это наше признание в любви всему тому, что было в нашей жизни», – говорит автор спектакля Анатолий Вещиков. Он призывает зрителей вспомнить добрые, грустные и даже трагичные моменты своего прошлого.

Для кого этот спектакль?

Спектакль предназначен для тех, кто ценит необычные форматы и способен оценить глубину человеческих воспоминаний. Если вы хотите провести вечер в компании трогательных историй и восхитительных кукол, этот спектакль непременно станет отличным выбором.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта и вспомнить о том, что действительно имеет значение.