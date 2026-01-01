Оповещения от Киноафиши
Лабиринты снов
Киноафиша Лабиринты снов

Спектакль Лабиринты снов

Постановка
Красноярский музыкальный театр 12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Новый спектакль «Лабиринты снов» в Красноярском музыкальном театре

Красноярский музыкальный театр приглашает зрителей на уникальный спектакль «Лабиринты снов», который предлагает погрузиться в изменённое пространство. Этот проект объединяет таланты композитора Муратa Кабардокова и художников Дмитрия Разумова и Анастасии Кадрулёвой, а также хореографа Артема Игнатьева, создавая необычный театральный опыт.

С самого входа в зал зрители оказываются в новом измерении. Парадигма "сцена-публика" рушится: артисты перемещаются не только на сцене, но и среди аудитории, отмечая сближение двух миров. Современная танцевальная пластика и невербальный язык делают это пространство интерактивным, настраивая гостей на процесс глубокого осознания.

В «Лабиринтах снов» зрители сталкиваются с парадоксами, где границы между иллюзией и реальностью стираются. Задача каждого — найти свое объяснение происходящего и отделить собственные переживания от снов, которые предлагает спектакль. В этом заходе к рефлексии и внутреннему диалогу возникает возможность взглянуть на привычные вещи с новой стороны.

О мире снов

Что мы знаем о мире снов? Это пространство, где парадоксальные ситуации воспринимаются как обычное дело, и где возможно всё. Однако этот иллюзорный мир может легко превратиться в обманчивую реальность.

Команда проекта

Спектакль стал результатом совместной работы:

  • Мурат Кабардоков, композитор (Санкт-Петербург)
  • Артем Игнатьев, хореограф-постановщик
  • Анастасия Кадрулёва, художник по костюмам (Москва)
  • Дмитрий Разумов, художник-постановщик (Москва)
  • Владимир Федосов, художник по свету (Москва)

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего опыта, где ваше восприятие станет ключом к пониманию и интерпретации снов.

