Спектакль Балет Игоря Моисеева

Танцы народов мира в исполнении ансамбля Игоря Моисеева

Неповторимое и роскошное танцевальное представление ожидает вас в исполнении легендарного Государственного Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Зрители отмечают, что каждый концерт — это настоящая магия искусства, которая заставляет забыть о времени.

Виртуозное исполнение

Концерты ансамбля предлагают наслаждение виртуозным исполнением танцев из цикла «Танцы народов мира». Вас ожидают впечатляющие номера, среди которых:

Русский танец «Лето»

Памирский танец

Танец «Калмыки»

«Городская кадриль»

Белорусский танец «Бульба»

Сюита молдавских танцев «Хора»

Венесуэльский танец «Хоропо»

Аргентинский танец «Гаучо»

Греческий танец «Сиртаки»

Мексиканская сюита «Сапатео»

Танец казачьих татар

Легенды на сцене

Одним из любимейших танцев публики станет легендарное «Яблочко». Не упустите возможность увидеть редкие исполненные номера, которые вызывают восторг зрителей. Концерт ансамбля — это грандиозное событие, и уже не первый год найти билеты на представление становится настоящим искусством.

История коллектива

Государственный Академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева был основан в 1937 году. Это один из старейших танцевальных коллективов страны и первый в мире профессиональный хореографический ансамбль, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира.

Генеральный режиссёр

Художественный руководитель ансамбля — народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ Елена Щербакова, которая продолжает традиции Игоря Моисеева и вдохновляет новое поколение артистов.