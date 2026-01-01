Спектакль Балет Игоря Моисеева

Неповторимое и роскошное танцевальное представление ожидает вас в исполнении легендарного Государственного Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Зрители отмечают, что каждый концерт — это настоящая магия искусства, которая заставляет забыть о времени.
Концерты ансамбля предлагают наслаждение виртуозным исполнением танцев из цикла «Танцы народов мира». Вас ожидают впечатляющие номера, среди которых:
Одним из любимейших танцев публики станет легендарное «Яблочко». Не упустите возможность увидеть редкие исполненные номера, которые вызывают восторг зрителей. Концерт ансамбля — это грандиозное событие, и уже не первый год найти билеты на представление становится настоящим искусством.
Государственный Академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева был основан в 1937 году. Это один из старейших танцевальных коллективов страны и первый в мире профессиональный хореографический ансамбль, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира.
Художественный руководитель ансамбля — народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ Елена Щербакова, которая продолжает традиции Игоря Моисеева и вдохновляет новое поколение артистов.