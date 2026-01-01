Оповещения от Киноафиши
Балет Игоря Моисеева
Киноафиша Балет Игоря Моисеева

Спектакль Балет Игоря Моисеева

6+
Возраст 6+

О спектакле

Танцы народов мира в исполнении ансамбля Игоря Моисеева

Неповторимое и роскошное танцевальное представление ожидает вас в исполнении легендарного Государственного Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Зрители отмечают, что каждый концерт — это настоящая магия искусства, которая заставляет забыть о времени.

Виртуозное исполнение

Концерты ансамбля предлагают наслаждение виртуозным исполнением танцев из цикла «Танцы народов мира». Вас ожидают впечатляющие номера, среди которых:

  • Русский танец «Лето»
  • Памирский танец
  • Танец «Калмыки»
  • «Городская кадриль»
  • Белорусский танец «Бульба»
  • Сюита молдавских танцев «Хора»
  • Венесуэльский танец «Хоропо»
  • Аргентинский танец «Гаучо»
  • Греческий танец «Сиртаки»
  • Мексиканская сюита «Сапатео»
  • Танец казачьих татар

Легенды на сцене

Одним из любимейших танцев публики станет легендарное «Яблочко». Не упустите возможность увидеть редкие исполненные номера, которые вызывают восторг зрителей. Концерт ансамбля — это грандиозное событие, и уже не первый год найти билеты на представление становится настоящим искусством.

История коллектива

Государственный Академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева был основан в 1937 году. Это один из старейших танцевальных коллективов страны и первый в мире профессиональный хореографический ансамбль, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира.

Генеральный режиссёр

Художественный руководитель ансамбля — народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ Елена Щербакова, которая продолжает традиции Игоря Моисеева и вдохновляет новое поколение артистов.

В других городах
Ноябрь
11 ноября среда
19:00
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
от 2000 ₽
13 ноября пятница
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 2000 ₽
14 ноября суббота
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 2000 ₽
18 ноября среда
19:00
Красноярская филармония Красноярск, просп. Мира, 2б
от 2000 ₽

