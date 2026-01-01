Жутко веселые истории от Валерия Роньшина

В Драматическом театре им. Пушкина вас ждет спектакль, который заставит смеяться и удивляться. По пьесе Валерия Роньшина на сцене разворачиваются невероятные истории, полные необычных персонажей и забавных ситуаций.

Что вас ждет на сцене?

Зрители познакомятся с африканским львом, который неожиданно стал учителем литературы, и дядей Лёшей, работающим в цирке в роли «человека без головы». Необычные события разворачиваются также в магазине, где можно приобрести черное молоко, а подружки Анька и Танька решают провести настоящий следственный эксперимент в школе.

Странности и загадки

Что еще более захватывающе, директор кинотеатра оказывается загадочным пришельцем из созвездия Гончих Псов. И это лишь начало! Спектакль обещает множество веселых и страшных моментов, которые удивят каждого зрителя.

Подробности спектакля

Спектакль займет всего один час, но подарит вам заряд отличного настроения и море смеха. Любителей необычных историй ждет истинный праздник эмоций!