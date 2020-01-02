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Отель «Все включено»
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Спектакль Отель «Все включено»

Постановка
Легенда 18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Детективная комедия в театре «Легенда»

Театр «Легенда» представляет уникальную постановку Отель «Все включено» — загадочную и захватывающую комедию, которая переносит зрителей в мир тайн и интриг. В центре Лондона находится пятизвездочный отель с номером 13, который оказывается эпицентром множества неожиданных встреч.

Сюжет

Номер 13 отеля становится ареной для переплетения судеб самых разных персонажей:

  • Заместитель премьер-министра правящей партии,
  • Молоденькая секретарша оппозиционного движения,
  • Детектив, нанятый ревнивым мужем, чтобы поймать свою неверную жену.

Все они сталкиваются в этом мистическом месте, что приводит к бурному развитию событий. Кульминацией становится обнаружение бездыханного тела в оконном проёме номера в самый неподходящий момент.

Интрига и юмор

Отель «Все включено» — это комедийный детектив, в котором смешиваются элементы мистики и острого юмора. Интригующая сюжетная линия и живые персонажи держат зрителя в напряжении до самого конца. Каждый поворот сюжета раскрывает новые детали и добавляет драматизма к происходящему.

Почему стоит посмотреть

Постановка «Отель „Все включено“» предлагает зрителям захватывающую историю, полную неожиданных событий и ярких персонажей. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир тайн, где каждое действие имеет значение и каждое слово — вес.

Не пропустите это удивительное представление в театре «Легенда»!

Режиссер
Андрей Дежонов
В ролях
Саша Сергеев
Василий Башмаков
Наталья Сергеева
Катрин Осипова
Олеся Чака

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2000 ₽

Фотографии

Отель «Все включено» Отель «Все включено» Отель «Все включено» Отель «Все включено» Отель «Все включено» Отель «Все включено»

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