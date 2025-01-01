Спектакль Мастер и Маргарита

Галерея булгаковских персонажей — новое прочтение классики

Марианна Семёнова представит публике уникальную галерею персонажей Михаила Булгакова. В спектакле зрители встретят Воланда, Иешуа Га-Ноцри, кота Бегемота, Понтия Пилата, Маргариту и Мастера. Это спектакль, объединяющий комедию, трагедию, мистику и иронию, открывает новые смыслы романа и находит путь к сердцу каждого зрителя.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучит музыка великих композиторов: Баха, Бетховена, Моцарта, Глюка и Шопена. Это создает особую атмосферу и погружает зрителей в мир Булгакова.

Режиссура и награды

Автор инсценировки и режиссёр — заслуженный деятель искусств РФ Дженни Катышева. Она является обладателем первой премии фестиваля «Звёзды Альбиона» в Лондоне в 2017 году, что подтверждает высокий уровень её мастерства.

Выставка и удобства

Кроме спектакля, у вас будет возможность посетить выставку картин в залах Особняка А.П. Брюллова. Обратите внимание, что места в театре располагаются за столиками. Вы сможете сделать заказ по меню авторской кухни и барной карте.

Важно знать

После начала мероприятия опоздавшие зрители размещаются в зале в свободном порядке. Продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут с антрактом. Возрастное ограничение — 12+.