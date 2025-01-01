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Над пропастью во ржи
Билеты от 1600₽
Киноафиша Над пропастью во ржи

Спектакль Над пропастью во ржи

Постановка
Off-театр 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам романа Дж. Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи"

Спектакль, созданный по мотивам романа Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», представляет собой глубокое исследование внутреннего мира подростка. Главный герой, Холден Колфилд, блуждает по Нью-Йорку, избегая взрослой жизни и лицемерия, которое он находит вокруг.

Путь к самопознанию

На сцене мы видим Холдена в его поисках смысла и защиты от жестокости окружающего мира. Его моменты одиночества и размышлений становятся основой спектакля. Простые декорации — пустое пространство, слегка обветшавшие предметы и тусклый свет — отражают внутренний кризис, который переживает Холден. Зритель погружается в атмосферу отчуждения и неуверенности, где не существует четких ответов и ясных ориентиров.

Темы и вопросы

Постановка акцентирует внимание на напряжении между детской невинностью и жестокостью взрослой жизни. Она ставит перед зрителями важные вопросы: возможно ли сохранить свою невинность в мире, полном фальши? Что значит быть взрослым и что теряется на этом пути? Чем опасен разрыв между внутренним миром человека и реальностью?

Символизм и метафоры

Сцены, где герои кажутся не столько реальными, сколько символами внутреннего мира Холдена, создают ощущение, что он — это не просто персонаж, а метафора для всех, кто теряется в мире и не может найти себе места. Зрители, переживая вместе с героем его поиски и сомнения, остаются с открытыми вопросами, касающимися не только личности Холдена, но и каждого из нас, сталкивающегося с трудностью нахождения своего места в этом сложном и часто жестоком мире.

В ролях
Игорь Савостин
Эдгард Арутюнов
Артем Брагин
Светлана Костюкова
Надежда Голетоваская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
20:00 от 1600 ₽
24 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
17:00 от 1600 ₽

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