Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Идиот
Киноафиша Идиот

Спектакль Идиот

Постановка
Странник 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Идиот». Спектакль о любви и страсти по Ф. М. Достоевскому

«Идиот» — один из самых пронзительных и таинственных романов Фёдора Достоевского, который исследует глубины человеческой души и сложные отношения между людьми. Этот спектакль перенесёт зрителей в мир, где любовь и страсть переплетаются с самопожертвованием и ненавистью.

Сюжет и главные темы

В центре сюжета находится князь Мышкин, который представляет собой идеал человека. Его наивность и чистота контрастируют с миром, полным лицемерия и эгоизма. Через призму его восприятия окружающей реальности Достоевский задаётся вопросами о том, что такое настоящая любовь и как она способна изменить человека и общество.

Актерский состав

Данная постановка привлекает внимание выдающимся актерским составом. Каждое выступление исполнителей освещает их уникальное видение персонажей, что придаёт спектаклю особую глубину и эмоциональную напряжённость.

Интересные факты

  • Роман «Идиот» был написан в 1869 году и с тех пор не потерял своей актуальности.
  • Спектакль часто ставится на сценах театров по всему миру, каждый раз предлагая новый взгляд на классическое произведение.

Не упустите возможность погрузиться в уникальную атмосферу духовных исканий, возникающих на фоне драмы человеческих чувств. Идиот — это не просто история, это исследование самой природы любви.

Режиссер
Владимир Уваров
В ролях
Василий Петров
Руслан Китайгородский
Максим Чопчиян
Виктор Чупров
Светлана Бакулина

Купить билет на спектакль Идиот

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
26 октября воскресенье
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 800 ₽

Фотографии

Идиот Идиот Идиот Идиот Идиот

В ближайшие дни

Квест «Магия вне Хогвартса»
6+
Иммерсивный
Квест «Магия вне Хогвартса»
10 ноября в 22:40 «Взаперти» на Казанской
от 6600 ₽
Квест «Алькатрас»
6+
Иммерсивный
Квест «Алькатрас»
13 ноября в 12:40 «Взаперти» на Стахановцев, 21
от 5300 ₽
Ролевая игра «Оазис»
16+
Перформанс Иммерсивный
Ролевая игра «Оазис»
27 октября в 17:20 «Взаперти» на Загородном
от 4800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше