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Отцы и дети
Киноафиша Отцы и дети

Спектакль Отцы и дети

Постановка
Театр РОСТА 16+
Возраст 16+

О спектакле

Новый взгляд на классический роман Тургенева в Театре РОСТА

В ГБУК МТЮЗ, в подразделении «Театр РОСТА» в Царицыно, представят спектакль, основанный на романе Ивана Сергеевича Тургенева. Режиссёр и автор инсценировки Ирина Керученко предлагает свежий взгляд на классический текст, обращая внимание на его глубинные психологические подтексты.

Разрушение и природа человека

С традиционной точки зрения роман Тургенева воспринимается как конфликт поколений и столкновение разнородных идеологий. Однако Ирина Керученко ставит под сомнение эти суждения. Она предлагает сосредоточиться не только на внешних спорах между старым и новым, но и на том, что происходит, когда все конфликтные ситуации утихают. Главной темой ее инсценировки становится история разрушения, которая начинается в тот момент, когда человек отказывается от своей истинной природы.

Для ценителей глубокой мысли

Спектакль будет особенно интересен всем, кто ценит глубокие психологические размышления и необычные интерпретации классики. Уникальный подход к старым текстам, который предлагает Керученко, позволяет зрителям по-новому осознать знакомые темы, добавляя свежие нюансы и актуальные вопросы.

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Отцы и дети
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