Спектакль Отчаянные тетки

Тетушки против мэрии: комедия о борьбе за дом

Важные события ожидают зрителей на сцене театра! Спектакль по пьесе современного драматурга Александра Коровкина расскажет о жизни двух пожилых сестер, врачей-специалистов, которые столкнулись с неожиданными трудностями.

Жизнь пенсионерок, врача-стоматолога и врача-окулиста, протекает в старинном особняке в центре небольшого города. Однако их спокойствие нарушает чиновник из мэрии, предложивший им обмен старинного дома на однокомнатную квартиру. Ценен ли их дом так, чтобы пойти на сделку?

Отчаяние тетушек

К сожалению, это предложение не только ставит под сомнение их привычный образ жизни, но и заставляет сестер испытать на себе всю нелепость бюрократических интриг. В результате они становятся «отчаянными тетками», придумывая самые неожиданные способы сохранить свой дом. Непредсказуемый ход событий гарантирует зрителям не только смех, но и возможность задуматься о ценностях, которые мы иногда теряем из виду.

О спектакле

Режиссером-постановщиком выступает Алексей Матвеев, который создает комедию с культурно-просветительским уклоном. Это не просто развлечение, а спектакль, обогащающий зрителей новыми знаниями и формирующий эстетический вкус. Сюжет спектакля поднимает важные вопросы о семье, наследии и сохраняемом доме.

Не упустите возможность увидеть, как две очаровательные тётушки пытаются защитить свой уютный мир от попыток его разрушить. Вас ждет комедия, полная неожиданных поворотов и искрометного юмора!