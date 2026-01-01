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Отчаянные тетки
Киноафиша Отчаянные тетки

Спектакль Отчаянные тетки

12+
Возраст 12+

О спектакле

Тетушки против мэрии: комедия о борьбе за дом

Важные события ожидают зрителей на сцене театра! Спектакль по пьесе современного драматурга Александра Коровкина расскажет о жизни двух пожилых сестер, врачей-специалистов, которые столкнулись с неожиданными трудностями.

Жизнь пенсионерок, врача-стоматолога и врача-окулиста, протекает в старинном особняке в центре небольшого города. Однако их спокойствие нарушает чиновник из мэрии, предложивший им обмен старинного дома на однокомнатную квартиру. Ценен ли их дом так, чтобы пойти на сделку?

Отчаяние тетушек

К сожалению, это предложение не только ставит под сомнение их привычный образ жизни, но и заставляет сестер испытать на себе всю нелепость бюрократических интриг. В результате они становятся «отчаянными тетками», придумывая самые неожиданные способы сохранить свой дом. Непредсказуемый ход событий гарантирует зрителям не только смех, но и возможность задуматься о ценностях, которые мы иногда теряем из виду.

О спектакле

Режиссером-постановщиком выступает Алексей Матвеев, который создает комедию с культурно-просветительским уклоном. Это не просто развлечение, а спектакль, обогащающий зрителей новыми знаниями и формирующий эстетический вкус. Сюжет спектакля поднимает важные вопросы о семье, наследии и сохраняемом доме.

Не упустите возможность увидеть, как две очаровательные тётушки пытаются защитить свой уютный мир от попыток его разрушить. Вас ждет комедия, полная неожиданных поворотов и искрометного юмора!

Режиссер
Алексей Матвеев
В ролях
Александр Ботяновский
Артем Семяшев
Марина Захарова
Фирюзя Мартемьянова
Виктория Яхтина

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В других городах
Сентябрь
11 сентября пятница
19:00
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
от 650 ₽

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