Спектакль Королевский бутерброд

Король раскапризничался: музыкальная сказка для всей семьи
По одноименной балладе Алана Милна, в королевстве начинается настоящая смута. Король отказывается завтракать овсяной кашей и даже мармеладом! Что же делать? Восстановить порядок сможет только королевская корова. Очаровательная сказка, знакомая всем по стихотворению С. Маршака, пленяет юных зрителей комизмом и обаянием персонажей.
Создатели спектакля
- Композитор и автор либретто: Георгий Портнов
- Режиссер-постановщик: Анастасия Удалова
- Художник-постановщик: Виктор Григорьев
- Музыкальный руководитель: Мирослав Дробот
- Художник по костюмам: Вера Маринина
- Хореография: Мария Эпштейн
Артисты спектакля
На сцене выступят:
- Иван Корытов
- Лидия Воробьева
- Владимир Садков
- Николай Балобан
- Мария Красник
- Мария Эпштейн
- Пелагея Поздеева
Награды и достижения
Спектакль был признан лауреатом множества фестивалей:
- Диплом лауреата 31 фестиваля СТД "Театры Санкт-Петербурга - детям" за творческую увлечённость и исполнительский азарт.
- Спектакль-лауреат Седьмого Всероссийского Большого Детского Фестиваля под патронажем Сергея Безрукова.
- Гран-При и специальный диплом Лауреата за режиссуру на открытом всероссийском фестивале музыкальных театров для детей.
- Гран-При и диплом лауреата первой степени за спектакль и роль короля на открытом вокальном конкурсе Сергея Лейферкуса "Мы поем оперу".
Для кого этот спектакль?
Билет на спектакль нужен каждому зрителю, независимо от возраста. Приходите и погрузитесь в волшебный мир детской сказки, где каждый найдет что-то для себя!