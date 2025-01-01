Спектакль Королевский бутерброд

Король раскапризничался: музыкальная сказка для всей семьи

По одноименной балладе Алана Милна, в королевстве начинается настоящая смута. Король отказывается завтракать овсяной кашей и даже мармеладом! Что же делать? Восстановить порядок сможет только королевская корова. Очаровательная сказка, знакомая всем по стихотворению С. Маршака, пленяет юных зрителей комизмом и обаянием персонажей.

Создатели спектакля

Композитор и автор либретто: Георгий Портнов

Георгий Портнов Режиссер-постановщик: Анастасия Удалова

Анастасия Удалова Художник-постановщик: Виктор Григорьев

Виктор Григорьев Музыкальный руководитель: Мирослав Дробот

Мирослав Дробот Художник по костюмам: Вера Маринина

Вера Маринина Хореография: Мария Эпштейн

Артисты спектакля

На сцене выступят:

Иван Корытов

Лидия Воробьева

Владимир Садков

Николай Балобан

Мария Красник

Мария Эпштейн

Пелагея Поздеева

Награды и достижения

Спектакль был признан лауреатом множества фестивалей:

Диплом лауреата 31 фестиваля СТД "Театры Санкт-Петербурга - детям" за творческую увлечённость и исполнительский азарт.

Спектакль-лауреат Седьмого Всероссийского Большого Детского Фестиваля под патронажем Сергея Безрукова.

Гран-При и специальный диплом Лауреата за режиссуру на открытом всероссийском фестивале музыкальных театров для детей.

Гран-При и диплом лауреата первой степени за спектакль и роль короля на открытом вокальном конкурсе Сергея Лейферкуса "Мы поем оперу".

Для кого этот спектакль?

Билет на спектакль нужен каждому зрителю, независимо от возраста. Приходите и погрузитесь в волшебный мир детской сказки, где каждый найдет что-то для себя!