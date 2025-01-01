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Королевский бутерброд
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Спектакль Королевский бутерброд

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Король раскапризничался: музыкальная сказка для всей семьи

По одноименной балладе Алана Милна, в королевстве начинается настоящая смута. Король отказывается завтракать овсяной кашей и даже мармеладом! Что же делать? Восстановить порядок сможет только королевская корова. Очаровательная сказка, знакомая всем по стихотворению С. Маршака, пленяет юных зрителей комизмом и обаянием персонажей.

Создатели спектакля

  • Композитор и автор либретто: Георгий Портнов
  • Режиссер-постановщик: Анастасия Удалова
  • Художник-постановщик: Виктор Григорьев
  • Музыкальный руководитель: Мирослав Дробот
  • Художник по костюмам: Вера Маринина
  • Хореография: Мария Эпштейн

Артисты спектакля

На сцене выступят:

  • Иван Корытов
  • Лидия Воробьева
  • Владимир Садков
  • Николай Балобан
  • Мария Красник
  • Мария Эпштейн
  • Пелагея Поздеева

Награды и достижения

Спектакль был признан лауреатом множества фестивалей:

  • Диплом лауреата 31 фестиваля СТД "Театры Санкт-Петербурга - детям" за творческую увлечённость и исполнительский азарт.
  • Спектакль-лауреат Седьмого Всероссийского Большого Детского Фестиваля под патронажем Сергея Безрукова.
  • Гран-При и специальный диплом Лауреата за режиссуру на открытом всероссийском фестивале музыкальных театров для детей.
  • Гран-При и диплом лауреата первой степени за спектакль и роль короля на открытом вокальном конкурсе Сергея Лейферкуса "Мы поем оперу".

Для кого этот спектакль?

Билет на спектакль нужен каждому зрителю, независимо от возраста. Приходите и погрузитесь в волшебный мир детской сказки, где каждый найдет что-то для себя!

Режиссер
Анастасия Удалова
В ролях
Иван Корытов
Лидия Воробьева
Владимир Садков
Николай Балобан
Мария Красник

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
15:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

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